Meerdere auto's en vrachtwagen botsen op A58 van Breda naar Tilburg
Vandaag om 09:12 • Aangepast vandaag om 10:27
Op de A58 van Breda naar Tilburg zijn meerdere auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Daardoor stond er vrijdagochtend een file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch. Een rijstrook van de A58 is tot elf uur dicht.
Op het hoogtepunt van de file stond het verkeer ruim drie kwartier stil.
De betrokken voertuigen raakten flink beschadigd. Voor zover bekend raakte er niemand ernstig gewond. De voertuigen zijn opgehaald door een berger.
De vertraging nam in de loop van de ochtend af. De rechterrijstrook blijft tot elf uur dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda, over de A16, A59 en de A27.
