Navigatie overslaan

Meerdere auto's en vrachtwagen botsen op A58 van Breda naar Tilburg

Vandaag om 09:12 • Aangepast vandaag om 10:27
Bij het ongeluk waren meerdere auto's en een vrachtwagen betrokken (Foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Op de A58 van Breda naar Tilburg zijn meerdere auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Daardoor stond er vrijdagochtend een file tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint Annabosch. Een rijstrook van de A58 is tot elf uur dicht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op het hoogtepunt van de file stond het verkeer ruim drie kwartier stil.

De betrokken voertuigen raakten flink beschadigd. Voor zover bekend raakte er niemand ernstig gewond. De voertuigen zijn opgehaald door een berger. 

De vertraging nam in de loop van de ochtend af. De rechterrijstrook blijft tot elf uur dicht. Omrijden kan via de noordkant van Breda, over de A16, A59 en de A27.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.