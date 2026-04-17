Advertentie
A59 dit weekend dicht tussen Heusden en Waalwijk: half uur extra reistijd
Vandaag om 12:30
Van vrijdagavond tot en met maandagochtend is de snelweg A59 dicht tussen Heusden en Waalwijk in de richting van Breda en Rotterdam. Wie de weg op gaat, moet rekening houden met een half uur extra reistijd.
De A59 gaat vrijdagavond vanaf negen uur dicht tot maandag vijf uur 's ochtends. Verkeer wordt richting Oosterhout en Gorinchem omgeleid via de A2 en A15.
Richting Breda word je omgeleid via de A2, N65/A65 en A58. Lokaal verkeer volgt ter plaatse een omleidingsroute.
Tijdens de afsluiting voert Rijkswaterstaat regulier onderhoud uit.
Advertentie
Advertentie