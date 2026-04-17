Man heeft pas net rijbewijs maar raakt dat meteen kwijt in Den Bosch

Een man die pas sinds kort zijn rijbewijs heeft, moest dit donderdagnacht alweer inleveren bij de politie. Agenten betrapten hem terwijl hij als een bezetene over de Zandzuigerstraat in Den Bosch reed.

De automobilist haalde een snelheid van 138 kilometer per uur waar vijftig kilometer per uur is toegestaan.

Hij bleek niet de enige bestuurder die het gaspedaal donderdagavond onverantwoord platdrukte. Enkele minuten later kwam een andere automobilist met een snelheid van 102 kilometer per uur voorbij gereden. Door de snelheidscorrectie mocht deze automobilist nog net z'n rijbewijs houden.

Bestuurder weigert een bloedproef

Ook op de N279 bij Heeswijk-Dinther was het donderdagavond raak. Daar reed een 24-jarige automobilist uit Den Bosch met een snelheid van 136 kilometer per uur over de weg, ruim vijftig kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur.

Daarnaast vermoedden de agenten die de Bosschenaar lieten stoppen, dat de 24-jarige man onder invloed was van verdovende middelen en alcohol. De bestuurder weigerde een bloedproef. De officier van justitie beslist hoe lang de Bosschenaar zijn rijbewijs kwijt zal zijn.