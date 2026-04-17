Man (46) in Valkenswaard opgepakt met kapmes naast bed

De politie heeft vrijdagochtend een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt in een pand aan de Markt in Valkenswaard. De man had een gevangenisstraf en boete van bijna 95.000 euro openstaan. Bij de aanhouding vond de politie een kapmes.

De politie hield de man aan in een kamer boven een pand aan de Markt, waar hij lag te slapen. Naast zijn bed lag een kapmes.

Illegaal geld

De man moet een bedrag van 95.000 euro terugbetalen, dat hij op illegale wijze heeft verdiend.

Hij kon het geld niet ter plekke betalen, waardoor hij om precies te zijn 482 dagen de cel in moet. Omdat de man ook nog achttien dagen gevangenisstraf open had staan, moet hij in totaal vijfhonderd dagen uitzitten.

Alsnog betalen

Dat betekent volgens de politie niet dat de boete van 95.000 euro komt te vervallen: het bedrag blijft openstaan en moet alsnog worden betaald als de man vrijkomt.

Het kapmes is meegenomen door de politie, dat zal worden vernietigd.