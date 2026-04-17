Veel Tilburgers voelen zich onveilig, vooral hier

Slechts één op de vijf Tilburgers voelt zich overal in de stad veilig. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Tilburg University, waaraan bijna vierduizend mensen deelnamen. Vooral het Wilhelminapark, het station en sommige drukke winkelplekken zoals de Albert Heijn XL worden geregeld onveilig genoemd.

Het onderzoek startte in oktober 2025, mede naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Amsterdam. Die zaak zorgde landelijk voor meer aandacht voor veiligheid in de openbare ruimte, vooral voor vrouwen.

Ook in Tilburg leefde die vraag: hoe veilig voelen mensen zich eigenlijk in de stad? Daarom startten de onderzoekers Ton Wilthagen en Ruud Lathouwers samen met studente Naýomi Latulola een groot onderzoek naar veiligheidsbeleving.

De studie werd opgezet in samenwerking met de gemeente Tilburg, scholen en studentenorganisaties. Inwoners, studenten en bezoekers konden via een interactieve kaart aangeven waar ze zich onveilig voelen, waarom dat zo is en wat er beter kan.

Onveilig gevoel overal in de stad

Het onderzoek laat zien dat het gevoel van onveiligheid breed leeft. Van de 3835 deelnemers voelt maar 21,9 procent zich overal veilig. Opvallend: mannen (35,2 procent) geven dat veel vaker aan dan vrouwen (13,6 procent).

Mensen konden op een kaart precies aangeven waar het misgaat. Daarbij sprongen de Korvelseweg en fietsroutes rond de Reeshofdijk eruit. Daarbij gaat het niet alleen om sociale onveiligheid maar ook om gevaarlijk verkeer.