Veel Tilburgers voelen zich onveilig, vooral hier
Slechts één op de vijf Tilburgers voelt zich overal in de stad veilig. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Tilburg University, waaraan bijna vierduizend mensen deelnamen. Vooral het Wilhelminapark, het station en sommige drukke winkelplekken zoals de Albert Heijn XL worden geregeld onveilig genoemd.
Het onderzoek startte in oktober 2025, mede naar aanleiding van de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa in Amsterdam. Die zaak zorgde landelijk voor meer aandacht voor veiligheid in de openbare ruimte, vooral voor vrouwen.
Ook in Tilburg leefde die vraag: hoe veilig voelen mensen zich eigenlijk in de stad? Daarom startten de onderzoekers Ton Wilthagen en Ruud Lathouwers samen met studente Naýomi Latulola een groot onderzoek naar veiligheidsbeleving.
De studie werd opgezet in samenwerking met de gemeente Tilburg, scholen en studentenorganisaties. Inwoners, studenten en bezoekers konden via een interactieve kaart aangeven waar ze zich onveilig voelen, waarom dat zo is en wat er beter kan.
Onveilig gevoel overal in de stad
Het onderzoek laat zien dat het gevoel van onveiligheid breed leeft. Van de 3835 deelnemers voelt maar 21,9 procent zich overal veilig. Opvallend: mannen (35,2 procent) geven dat veel vaker aan dan vrouwen (13,6 procent).
Mensen konden op een kaart precies aangeven waar het misgaat. Daarbij sprongen de Korvelseweg en fietsroutes rond de Reeshofdijk eruit. Daarbij gaat het niet alleen om sociale onveiligheid maar ook om gevaarlijk verkeer.
De belangrijkste reden voor het onveilige gevoel is volgens Wilthagen niet zozeer criminaliteit, maar de aanwezigheid van mensen die als onprettig worden ervaren. "Dat zijn bijvoorbeeld daklozen, verslaafden of groepen jongeren", verduidelijkt Wilthagen bij Omroep Tilburg. "Mensen vinden die situaties onvoorspelbaar en voelen zich daardoor onveilig."
Daarnaast spelen slechte verlichting en verlaten plekken een grote rol. Vooral plekken waar weinig sociale controle is, waar 'niemand je ziet', worden als spannend ervaren.
Mensen passen hun gedrag aan
Tilburgers nemen zelf ook maatregelen, blijkt uit het onderzoek. Ze mijden bepaalde plekken, letten extra goed op of doen oortjes in om zich af te sluiten van hun omgeving.
Maar de roep om actie is duidelijk. De meest genoemde oplossing: meer handhaving. "Wat mensen aangeven te willen is: meer politie en toezicht op straat”, legt Wilthagen uit. "Daarna pas komen dingen als betere verlichting en het anders inrichten van plekken."
Al veertig jaar dezelfde problemen
Veel plekken die nu als onveilig worden ervaren, zijn al decennia hetzelfde. Uit een vergelijking met een onderzoek uit 1987 blijkt dat onder meer het Wilhelminapark en het station toen ook al als onveilig werden gezien.
"Eigenlijk is er in veertig jaar weinig veranderd”, zegt Wilthagen. "De vraag is nu: gaan we het dit keer wel aanpakken?"
De uitkomsten raken aan een gevoelig debat in de Tilburgse politiek. Dat werd eerder al duidelijk tijdens discussies over de overlast rond het Wilhelminapark. Dat draaide steeds om dezelfde vraag: kies je voor strengere handhaving of juist voor meer inzet op zorg en opvang?
Volgens Wilthagen willen inwoners vooral meer toezicht, maar ligt dat lastig. "De burgemeester zegt ook: we kunnen niet zomaar meer politie inzetten. Maar dat is wel wat mensen vragen."
Intussen wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe aanpak, zoals een taskforce rond het Wilhelminapark. Of dat echt verschil gaat maken, moet nog blijken.
Nu of nooit
Wilthagen is duidelijk over wat er nodig is: actie, en snel. "Dit is al veertig jaar een probleemgebied. Als je het echt wilt veranderen, moet heel de gemeenteorganisatie meebewegen. Anders schrijven we over tien jaar gewoon weer hetzelfde rapport."