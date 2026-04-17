Tiener trekt vuurwapen op klaarlichte dag en bedreigt vrouw

De politie is op zoek naar een jongen die in maart uit het niets een vrouw bedreigde op het Stationsplein in Eindhoven. Hij deed dat met een vuurwapen of iets wat daar sterk op lijkt.

De bedreiging vond plaats op zaterdag 21 maart om tien over drie 's middags. De vrouw was erg bang en alarmeerde de politie nadat ze bij de jongen was weggelopen.

De politie heeft nu een foto van de jongen gedeeld, waarop zijn gezicht onherkenbaar is gemaakt. Hij wordt geschat op ongeveer vijftien of zestien jaar oud en daarom krijgt hij een week de tijd om zichzelf te melden voordat hij herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Twee andere jongens

De jongen is zo'n 1.70 meter lang en heeft kort zwart haar. Hij droeg op de dag van de bedreiging donkere kleding.

De jongen was in het bijzijn van twee andere jongens maar zij hebben volgens de politie geen aandeel gehad in de bedreiging. Ze roept de jongens wel op om zich te melden. Ook andere getuigen wordt gevraagd van zich te laten horen.