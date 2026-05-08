Clubs opgelet: deze tien Brabantse voetballers zijn binnenkort transfervrij

Het voetbalseizoen loopt ten einde, maar toch is de zomer vaak een spannende periode voor veel voetballers. De transfermarkt opent in juni en spelers kunnen dan getransfereerd worden. Voor sommige spelers is het al zeker dat ze op zoek kunnen naar een nieuwe club. Omroep Brabant zet tien Brabantse voetballers op een rij die vanaf deze zomer uit hun contract lopen en dus transfervrij op zoek kunnen naar een nieuwe club.

Patrick van Aanholt Ook deze linksback is deze zomer transfervrij en gaat op zoek naar een nieuwe bestemming. Van Aanholt zat dit jaar voornamelijk op de bank bij Sparta, dus wellicht is de 35-jarige op zoek naar een nieuwe sportieve uitdaging. Keert hij na clubs als Chelsea, Sunderland, Crystal Palace, Galatasaray en PSV mogelijk terug naar zijn geboorteplaats: Den Bosch?

Vincent Janssen Voor de 31-jarige spits uit Oss lijkt zijn avontuur bij Royal Antwerp FC ten einde. De Belgische club wil het aflopende contact volgens HLN graag verlengen, maar dan moet Janssen een groot deel van zijn salaris inleveren. Volgens de Belgische krant denkt de oud-topscorer van de Eredivisie er zelfs over na om een punt achter zijn carrière te zetten na dit seizoen. Of zien we de man met 22 interlands toch nog een keer terug op de Nederlandse velden?

Souffian El Karouani De Bosschenaar, en tevens Marokkaans international, is bezig aan zijn derde seizoen bij FC Utrecht. Daarin groeide de linksback uit tot een van de beste van de Eredivisie op zijn positie, waarbij hij bekend staat om zijn goede traptechniek. Inmiddels is zijn transferwaarde volgens transfermarkt.nl gestegen naar 15 miljoen euro, maar door zijn aflopende contract gaat de 25-jarige deze zomer gratis de deur uit om een stap hogerop te maken. Geruchten gaan dat hij de overstap naar het Midden-Oosten zal maken.

Jordy de Wijs

Speelde jarenlang in de jeugd van PSV, maar tot een echte doorbraak in het eerste kwam het niet. De Wijs koos eieren voor zijn geld en vertrok naar het tweede van Engeland. De laatste jaren speelt de 31-jarige centrale verdediger voor Fortuna Düsseldorf, waar hij dit seizoen vooral een bijrol vertolkt. RKC zou al in gesprek zijn met De Wijs om hem te verleiden tot een terugkeer in Brabant.

Tom van Weert

Een naam die je goed vergeten kon zijn, of waarvan je dacht dat hij allang gestopt was. Maar spits uit Sint-Michielsgestel voetbalt al jaren in Griekenland, waar hij zijn beste seizoenen kende. Bij Volos NFC werd hij zelfs topscorer van de competitie, wat hem een transfer naar de Griekse topclub AEK Athene opleverde. Tegenwoordig speelt hij bij een andere club in Athene: Atromitos. Dit seizoen wist hij daar slechts één keer het net te vinden. Is dit een mooi moment om terug te keren naar Nederland voor de 35-jarige?

Mats Seuntjens

De gebroeders Seuntjens lijken allebei zonder club te zitten deze zomer, maar Ralf kiest hoogstwaarschijnlijk toch voor een langer verblijf bij Lommel SK. Voor Mats is dat een ander verhaal. Hij komt weinig aan spelen toe bij FC Groningen en dus lijkt een verlenging van zijn aflopende contract onwaarschijnlijk. Grote kans dat de 34-jarige Bredanaar op zoek gaat naar een nieuwe club.

Clint Leemans

De 30-jarige middenvelder uit Veldhoven speelt de laatste tijd vaak als centrale verdediger bij NAC. Maar met de mogelijke degradatie van de club uit Breda in zicht en zijn aflopende contract lijken dit de laatste weken van Leemans bij de club te worden.

Sven Blummel

De voetballer uit Schijndel speelde eerder al voor Jong PSV en FC Den Bosch, maar draagt de laatste jaren het blauw-wit van FC Eindhoven. Die club heeft zijn aflopende contract formeel opgezegd en dus mag ook de nog 29-jarige buitenspeler op zoek naar een andere club.

Boy Kemper

Hij mag dan niet geboren zijn in Brabant, maar is wel de aanvoerder van NAC. De 26-jarige linksback heeft aangegeven zijn contract bij de Parel van het Zuiden niet te verlengen en open te staan voor een avontuur in het buitenland. Welke club het gaat worden, is nog niet duidelijk.

Roshon van Eijma

De centrale verdediger van RKC zit nu nog middenin de cruciale play-offs, maar gaat deze zomer een nog mooier toernooi spelen. Er is namelijk een grote kans dat we de 27-jarige verdediger uit Tilburg in de basis gaan zien op het WK deze zomer. De international van Curaçao hoopt daar hoge ogen te gooien om daarna transfervrij een stap hogerop te kunnen maken.