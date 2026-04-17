Man gewond bij steekpartij in Eindhoven, vrouw aangehouden

Bij een steekpartij in een huis aan de Generaal Marshallweg in Eindhoven is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden.

De man is zelf naar het ziekenhuis gereden voordat de hulpdiensten bij het huis waren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. "We zijn met hem in gesprek over wat er zich heeft afgespeeld in de woning", laat de politie weten.

De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.