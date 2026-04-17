Navigatie overslaan

Man gewond bij steekpartij in Eindhoven, vrouw aangehouden

Vandaag om 14:29 • Aangepast vandaag om 14:56
Archieffoto: Karin Kamp
Bij een steekpartij in een huis aan de Generaal Marshallweg in Eindhoven is vrijdagmiddag een man gewond geraakt. Een vrouw is aangehouden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man is zelf naar het ziekenhuis gereden voordat de hulpdiensten bij het huis waren. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. "We zijn met hem in gesprek over wat er zich heeft afgespeeld in de woning", laat de politie weten.

De vrouw is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
