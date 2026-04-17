Vrouw steekt man met mes tijdens ruzie in huis in Eindhoven

Een man is vrijdagmiddag meerdere keren met een mes gestoken tijdens een ruzie met een vrouw in een huis aan de Generaal Marshallweg in Eindhoven. De vrouw is aangehouden.

De man man vluchtte gewond uit het huis en is zelf met meerdere messteken naar het ziekenhuis gereden voordat de hulpdiensten bij het huis waren. Getuigen hebben de politie ingeschakeld. In het huis werd het mes gevonden en in beslag genomen voor onderzoek.

Er gingen ook agenten naar het ziekenhuis, waar de man werd opgenomen voor behandeling. Volgens de politie zou het gaan om een huiselijk conflict. De vrouw zit vast.