Negatief zwemadvies voor een deel van Heische Tip: 'De rest is veilig'

Voor een deel van zwemplas Heische Tip in het dorpje Zeeland is een negatief zwemadvies afgegeven. Dat komt door een 'behoorlijk wegzakkingsgevaar' nadat er graafwerkzaamheden zijn geweest. Aan het meer zit de gelijknamige camping. "Het gaat alleen om het noordelijke stukje. De rest van de zwemzone is veilig", vertelt de eigenaresse.

Bij het water zijn onlangs graafwerkzaamheden geweest. Daardoor is het zand omgewoeld en dus zak je er nu sneller weg. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft na een veiligheidsonderzoek een negatief zwemadvies afgegeven. Dat houdt in dat je er op eigen risico wel mag zwemmen, maar dat het wordt afgeraden.

De camping heeft aan het meer een eigen zandstrand voor de gasten. Volgens de eigenaresse hoeven de campinggasten niet bang te zijn dat ze de komende tijd helemaal niet kunnen zwemmen. "Bij het stukje waar je niet het water in mag, hebben we een afzetting gemaakt op aanraden van de provincie. Zo kan iedereen op de juiste plek het water in."

Het gaat dan ook niet om drijfzand, maar om los zand. "Over twee maanden is er weer een onderzoek. Ze verwachten dat het zand dan wel gezakt is", vertelt de eigenaresse. "Het stuk waar de gasten hun handdoekje neerleggen, daar is niets aan de hand."

Drijflijnen als oplossing

Op een ander stukje van de zwemplas wordt ook afgeraden om het water in te gaan omdat daar het talud steil afloopt. "Dat klopt. We hebben daar een extra zwemzone gecreëerd en op een gegeven moment ga je de diepte in. Dat moet een stukje minder steil aflopen. We hebben met de provincie overlegd of we dit mogen oplossen met drijflijnen."

Als het goed is, horen ze woensdag meer over de oplossing met de drijflijnen. Voor het andere deel is het een kwestie van geduld tot het zand is gezakt. "Dat gaat nou eenmaal niet sneller, maar er is geen reden tot paniek."