Aart ziet eeuwenoude graven vervallen: 'Stenen breken doormidden'

"Iedereen loopt langs kapotte stenen tijdens een uitvaart. Dat is geen gezicht!" Aart de Joode stoort zich zichtbaar aan het rijtje ingezakte graven bij de hoofdingang van de algemene begraafplaats in Woudrichem. Die zijn flink aan het vervallen.



Aart meldde de erbarmelijke staat van de eeuwenoude graven vorig jaar al bij de gemeente Altena, maar tot nu toe zonder resultaat. Daarom klopt hij nu nog eens bij ze aan, omdat restauratie hard nodig is. "Die grafstenen daar staan echt op omvallen. En als ze omvallen, dan zijn ze kapot."

'Van betekenis geweest voor Woerkum'

Als hobbyhistoricus maakt Aart zich hard voor de geschiedenis van Woudrichem, onder andere op zijn Facebookpagina 'Oud Woerkum'. Op de algemene begraafplaats aan de Burgemeester van der Lelystraat liggen sinds 1874 veel personen begraven die een belangrijke rol hebben gespeeld in het vestingstadje. Van burgemeesters en wethouders tot aan aannemers, grootgrondbezitters en een groothandelaar in levensmiddelen, somt Aart op.

Zo ook Joan Willem Frederik Gobius du Sart (1860–1924). Hij kwam uit een predikantenfamilie en was 29 jaar lang dominee in Woudrichem. "Hij is van betekenis geweest voor de gemeenschap van Woerkum, maar zijn graf ligt er nu verwaarloosd bij."