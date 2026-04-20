Aart ziet eeuwenoude graven vervallen: 'Stenen breken doormidden'
Een aantal eeuwenoude graven op de algemene begraafplaats in Woudrichem heeft snel een grondige opknapbeurt nodig, vindt Aart de Joode. “Ze breken doormidden.” Maar aan zijn oproep lijkt de gemeente Altena weinig gehoor te geven.
"Iedereen loopt langs kapotte stenen tijdens een uitvaart. Dat is geen gezicht!" Aart de Joode stoort zich zichtbaar aan het rijtje ingezakte graven bij de hoofdingang van de algemene begraafplaats in Woudrichem. Die zijn flink aan het vervallen.
Aart meldde de erbarmelijke staat van de eeuwenoude graven vorig jaar al bij de gemeente Altena, maar tot nu toe zonder resultaat. Daarom klopt hij nu nog eens bij ze aan, omdat restauratie hard nodig is. "Die grafstenen daar staan echt op omvallen. En als ze omvallen, dan zijn ze kapot."
'Van betekenis geweest voor Woerkum'
Als hobbyhistoricus maakt Aart zich hard voor de geschiedenis van Woudrichem, onder andere op zijn Facebookpagina 'Oud Woerkum'. Op de algemene begraafplaats aan de Burgemeester van der Lelystraat liggen sinds 1874 veel personen begraven die een belangrijke rol hebben gespeeld in het vestingstadje. Van burgemeesters en wethouders tot aan aannemers, grootgrondbezitters en een groothandelaar in levensmiddelen, somt Aart op.
Zo ook Joan Willem Frederik Gobius du Sart (1860–1924). Hij kwam uit een predikantenfamilie en was 29 jaar lang dominee in Woudrichem. "Hij is van betekenis geweest voor de gemeenschap van Woerkum, maar zijn graf ligt er nu verwaarloosd bij."
En dat is niet het enige graf dat opgeknapt moet worden, vindt Aart. Lopend over de laatste rustplaats wijst hij op afgebroken kettingen en verdwenen hekjes rondom ingezakte gedenkstenen. "Er moet echt iets gebeuren."
'Dit is geen gezicht'
Daarom maakte Aart in september vorig jaar al een ronde langs de graven, samen met wethouder Anneloes van Hunnik en een plaatsvervangend beheerder van de algemene begraafplaats. Er werd hem toen beloofd dat er navraag zou worden gedaan op het gemeentehuis, maar actie is volgens Aart nooit ondernomen. “Sinds dat bezoek blijft het stil", zucht hij.
Daarom luidt Aart nogmaals de noodklok. Volgens hem heeft de gemeente Altena drie opties:
- Onderzoeken of er rechthebbenden zijn van de graven.
- De graven ruimen, als de grafrechten inmiddels zijn vervallen.
- De graven aanmerken als historisch graf en zorgen voor onderhoud.
Rechthebbenden benaderen
De gemeente Altena heeft zestien gemeentelijke begraafplaatsen, waar 449 historische graven te vinden zijn. Voor het onderhoud daarvan worden rechthebbenden benaderd door de gemeente, want zij zijn daar in eerste instantie verantwoordelijk voor.
Als er geen rechthebbenden meer zijn, komt de gemeente in beeld. Zij bepaalt vervolgens wat er gedaan moet worden qua beheer en onderhoud van het graf. “Momenteel is daar een beleid voor in de maak”, laat een gemeentewoordvoerder weten. Historische graven worden in ieder geval niet geruimd.
Of de graven in Woudrichem als historisch graf worden aangemerkt, is nog onduidelijk. Aart hoopt er stellig op. "Nu gebeurt er niks en dat is eeuwig zonde."