Judoka Van Lieshout is voor het eerst Europees kampioen
Vandaag om 15:38 • Aangepast vandaag om 15:57
Judoka Joanne van Lieshout uit Lierop is vrijdag in het Georgische Tbilisi voor het eerst in haar carrière Europees kampioen geworden. De 23-jarige judoka versloeg de Franse Manon Deketer in de klasse tot 63 kilogram binnen een minuut met ippon en zorgde zo voor de eerste Nederlandse medaille van het toernooi.
Van Lieshout stond een keer eerder in een finale op het EK judo, maar greep nog nooit het goud. De wereldkampioene van 2024 moest dat jaar genoegen nemen met zilver op het EK. Vorig jaar pakte ze EK-brons.
Nederland is met negen judoka's afgereisd naar Tbilisi. Op de vorige EK haalde Nederland drie bronzen medailles.
