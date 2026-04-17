Vrouw bedreigd in huis in Breda, man opgepakt na zoekactie in buurt

Een vrouw is vrijdagmiddag rond één uur bedreigd in een huis aan de Gielis Beijsstraat in Breda. Volgens omstanders zou de vrouw met een vuurwapen tegen haar hoofd zijn bedreigd. Na een zoekactie van de politie is een man in de buurt van het huis aangehouden.

Er is vrijdagmiddag veel politie op de been rondom de Esserstraat, Haagweg en Heuvelstraat. Op de hoek van de Haagweg en de Heuvelstraat werd de man kort na de bedreiging aangehouden. In de Esserstraat gaan agenten langs de deuren voor het onderzoek.

Rond vijven zijn agenten met een politiehond onderzoek aan het doen in bosjes in de straat. Wat er aan de bedreiging voorafging, is niet duidelijk.