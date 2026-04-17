Kitten zit dagenlang met kop in glazen pot: ‘Op het nippertje gered’

Het is een hartverscheurend gezicht: een jonge kitten liep in Eersel dagenlang rond met een kapotte glazen pot om haar nek. De poes vond de pot waarschijnlijk op straat en stak haar kop erin, maar kwam klem te zitten. “Als ze zo nog langer had rondgelopen, was ze doodgegaan”, zegt Alma van Dorenmalen van het dierenasiel in Eindhoven.

Zij en haar collega’s van de Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven kregen meerdere meldingen binnen over de poes. Ze zwierf al dagen door Eersel met de pot om haar kop en zag er slecht uit. Het dier liet zich niet gemakkelijk vangen, maar na dagen posten, lukte het ze om de kitten naar de opvang te brengen. Ze gaven haar meteen de passende naam Vaze. “Ze was angstig, vermagerd en die pot zat heel strak om haar nek”, vertelt Alma. “Ik dacht meteen, dit is dus de reden waarom je je vuil niet moeten laten slingeren. Bij binnenkomst werd de pot er meteen vanaf gehaald. Op beelden die Stichting Dierenlot op Instagram deelt, is te zien dat dat niet makkelijk was. De artsen moesten flink druk zetten om het glas van de nek af te krijgen.

Hier zie je hoe de pot van de nek van de poes werd gehaald (let op: schokkende beelden):

“Dat is uiteraard onder narcose gedaan”, vertelt Alma. “We hebben er ook nog over nagedacht om het glas kapot te tikken, maar in overleg met de dierenarts bleek dit de beste route." Bang dat ze de nek van het beestje zouden breken waren ze niet. “Het ziet er natuurlijk heftig uit, maar je hebt best wel wat ruimte." Volgens Alma was het de kitten zelf nooit gelukt om de dikke hals van de pot kapot te krijgen. “Dus als ze zo was blijven rondlopen, was ze doodgegaan.” Vaze bleek ook nog een gebroken staart te hebben. “Daar maakte ik me nog meer zorgen over”, zegt Alma. “We hebben lange tijd gedacht dat die geamputeerd moest worden, maar omdat ze te zwak was voor een operatie, hebben we eerst pijnstillers geprobeerd.” Die bleken zo goed te werken, dat Vaze’ staart uit zichzelf begon te herstellen en amputatie niet meer nodig was.

Vrijdag is de poes voor het laatst beoordeeld door een dierenarts en ze blijkt helemaal hersteld. Daarom kan Vaze vanaf nu geadopteerd worden. “Ze was in het begin heel terughoudend, maar nu speelt ze volop en komt ze naar je toe om gekriebeld te worden. We zijn al bezig met een aantal intakes, dus daar zit waarschijnlijk een passend huisje tussen.”