Vrouw raakt van weg en knalt tegen boom op N279 bij Asten
Vandaag om 17:56 • Aangepast vandaag om 18:09
Een automobiliste is vrijdagmiddag met haar auto van de weg geraakt en tegen een boom geknald op de N279 bij Asten. De auto kwam op de zijkant terecht. De bestuurster is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.
Waarom de vrouw van de weg raakte, is niet duidelijk. De auto liep behoorlijke schade op en is rechtgezet door de brandweer. De auto wordt opgehaald door een bergingsbedrijf.
