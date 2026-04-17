Rattenplaag teistert wijk: ‘Het loopt uit de hand’

Op de Onderwijsboulevard in Den Bosch kampen bewoners met ernstige overlast van ratten en muizen. Met name rond de studentenwoningen zou de situatie uit de hand lopen. Bewoners spreken van een plaag en roepen op tot ingrijpen.

De melding kwam binnen bij de redactie van DTV nieuws via een bewoner. “De rattenoverlast loopt volledig uit de hand. In de struiken voor de woningen krioelt het ervan en ze zijn totaal niet schuw”, schrijft hij. Ter plaatse blijkt dat beeld te kloppen: rondom het appartementencomplex, gelegen tussen Avans Hogeschool en het Koning Willem I College, zijn meerdere ratten en muizen zichtbaar.

Ook medebewoner Noah Beersma ziet de situatie niet verbeteren. “Als ik uit mijn raam kijk, zie ik eigenlijk altijd ratten. Het speelt al een tijdje en het lijkt niet beter te worden,” zegt hij. Hij betwijfelt of alleen afval de oorzaak is. “Het is niet te verklaren door alleen een beetje rotzooi. Mij lijkt dat BrabantWonen hier verantwoordelijk is. Echt actie hebben we nog niet gezien.” Rond het complex ligt zichtbaar afval, wat volgens omwonenden de overlast in de hand werkt. Een voorbijganger die haar hond uitlaat noemt de situatie 'verschrikkelijk', maar plaatst ook een kanttekening: “Met die rotzooi voor de deur is het ook wel een beetje eigen schuld.”

“Het zijn echt hele dikke ratten.”