Hooischuur gaat in vlammen op bij dierenpension in Oudheusden

Een hooischuur bij een dierenpension aan de Polderweg in Oudheusden is vrijdagavond in vlammen opgegaan. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere eenheden van de brandweer probeerden het vuur onder controle te krijgen.

Rond zeven uur liet de Veiligheidsregio weten dat het vuur in de hooischoor onder controle was. De smeulende resten in het hooi moesten met een kraan uit elkaar gehaald worden en nageblust worden. Rond half negen keerden brandweerlieden terug naar de kazerne.

Omwonden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Voor de dieren in het pension en de bewoners van het nabijgelegen huis was er geen direct gevaar. De brand brak rond kwart over zes uit. Korpsen uit Heusden, Genderen en Wijk en Aalburg kwamen op het vuur af. De Polderweg was een tijd lang volledig afgesloten voor verkeer, maar werd rond kwart voor acht vrijgegeven.