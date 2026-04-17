Wendy's optreden gecanceld en grote muurschildering: dit mag je niet missen

Optreden van partner van Peter Gillis gecanceld, medische gegevens liggen op straat en Rein maakt enorme muurschildering. Deze vijf verhalen mag je vrijdag niet gemist hebben.

Wendy van Hout mag niet meer optreden bij een dinnershow in Veghel, naar eigen zeggen vanwege de negatieve publiciteit rondom de rechtszaken van haar partner Peter Gillis. De Eindhovense realityster zou zaterdagavond optreden, maar kreeg te horen dat ze niet meer welkom was nadat de eigenaar afzeggingen van tafels had ontvangen. Gillis stond deze week twee dagen terecht voor vermeende mishandeling van ex-partner Nicol Kremers en het niet tijdig doen van belastingaangifte. 'Ik ben vooral verdrietig, Peter is mijn partner, maar blijkbaar moet ik dan ook bloeden op een of andere manier', reageert Wendy. Lees hier haar verhaal.

Patiënten van minstens vijf Brabantse huisartsenpraktijken maken zich zorgen nu hun medische dossiers mogelijk zijn gestolen door cybercriminelen. Alle getroffen praktijken gebruiken softwareleverancier ChipSoft die bevestigt dat er bij huisartsen medische gegevens zijn gestolen. Peter der Kinderen (54) uit Eindhoven is een van de getroffen patiënten: 'In mijn dossier staan persoonlijke zaken die ik heb verteld in vertrouwen. Nu die mogelijk openbaar worden, weet ik niet of ik in een volgend gesprek nog zo open zal zijn.' Experts waarschuwen voor risico's zoals phishing, identiteitsfraude en chantage. Hier lees je het hele verhaal.

Dan naar Schijndel. De 79-jarige Rein van Uden werkt sinds begin april aan een indrukwekkende muurschildering van achttien meter lang en zes meter hoog in het centrum van Schijndel. Vijf dagen per week klimt hij de steigers op om zijn kunstwerk te voltooien, waarbij het verleden, heden en toekomst van Schijndel samenkomen. 'Het is hier de hele dag klimmen en klauteren. Ik ga zeker twintig keer per dag die steigers op en neer, maar daardoor blijf ik fit', zegt Rein. De onthulling staat gepland op 9 mei. Check het hier.

Er is ook nog Eftelingnieuws. De Baron 1898 is weer open, eerder dan verwacht. De achtbaan zou tot eind april dichtblijven vanwege problemen met de fundering, maar de werkzaamheden zijn versneld afgerond. De attractie ging op 5 maart dicht nadat er problemen waren ontdekt bij de fundering aan het eind van het parcours. Op 1 mei opent de Efteling een nieuwe attractie genaamd 'Hooghmoed', een vrije val van anderhalve minuut voor kinderen vanaf 90 centimeter. Lees het hier.

