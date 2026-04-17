TOP Oss - FC Den Bosch stilgelegd door blauwe rook ondanks supportersverbod

De wedstrijd tussen TOP Oss en FC Den Bosch is vrijdagavond ongeveer een kwartier stilgelegd bij een tussenstand van 2-2. In de derby kwam er na 75 minuten een hoop blauwe rook op het veld. En dat terwijl er geen uitsupporters van FC Den Bosch welkom waren in het Frans Heesen Stadion in Oss. De Osse supporters reageerden fel. Zo klommen er zelfs een aantal mensen over het hek.

FC Den Bosch was eerder in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong gekomen. TOP Oss wist zich knap terug te vechten tot een 2-2 tussenstand, waarna er plots blauwe rook op het veld verscheen.

Blauw is een van de kleuren van de uitploeg, maar er zijn geen uitfans welkom in het stadion. De rook leek vanuit een hoek, net buiten het stadion, naar binnen te waaien.

De fanatieke Osse fans achter de goal reageerden door massaal naar het hek te stormen. Een enkeling klom er zelfs overheen. Het is onduidelijk wat op dat moment de situatie buiten het stadion was. Er zijn al jaren geen uitsupporters welkom in de onderlinge duels tussen TOP Oss en FC Den Bosch

Scheidsrechter Edwin van de Graaf besloot daarop het duel tijdelijk stil te leggen. Ook omdat de blauwe rook boven het veld bleef hangen.

Na ongeveer een kwartier werd de wedstrijd hervat, waarna TOP Oss nog twee keer wist te scoren en met 4-2 won.