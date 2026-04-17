Vrouw op fiets gewond na aanrijding met auto in Goirle

Gisteren om 22:02
De vrouw belandde op de voorruit van de auto (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Een vrouw op de fiets is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op een fietsoversteekplaats aan de Kempenlaan in Goirle. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Redactie

Op de oversteekplaats moeten fietsers voorrang verlenen aan automobilisten. De vrouw belandde op de voorruit van de auto. De politie en ambulance kwamen met spoed op het ongeluk af.

De schade aan de auto is groot. De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek. Een bergingsbedrijf gaat de auto takelen.

De politie en ambulance kwamen met spoed op het ongeluk af (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
