Vrouw op fiets gewond na aanrijding met auto in Goirle

Een vrouw op de fiets is vrijdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op een fietsoversteekplaats aan de Kempenlaan in Goirle. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Op de oversteekplaats moeten fietsers voorrang verlenen aan automobilisten. De vrouw belandde op de voorruit van de auto. De politie en ambulance kwamen met spoed op het ongeluk af.

De schade aan de auto is groot. De politie heeft de weg afgesloten voor onderzoek. Een bergingsbedrijf gaat de auto takelen.