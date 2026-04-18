Bestuurder (20) schat bocht verkeerd in: dure Audi brandt uit in Waalwijk

Een Audi RS6 crashte vrijdagavond rond halftwaalf op de Professor Asserweg in Waalwijk. De bestuurder schatte de bocht niet goed in, raakte met de auto de stoeprand en kwam op een plantsoen tot stilstand. Bij de crash ging de benzinetank kapot en vatte de auto vlam.

De Audi, die pas een jaar oud was, brandde helemaal uit. De nieuwwaarde van deze auto ligt tussen de 220.000 en de 300.000 euro.

Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. De bestuurder, een 20-jarige man uit Veenendaal, zat als enige uit de auto. Hij kon er levend uit komen. Hij moest een blaas- en indicatieve speekseltest doen. De uitkomst daarvan was in beide gevallen negatief.