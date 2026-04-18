Automobilist (61) veroorzaakt ware ravage in Breda: 'Het ging enorm hard'

Een 61-jarige automobilist veroorzaakte vrijdagavond een ware ravage in de Baronielaan in Breda. Hij raakte met zijn BMW vier geparkeerde auto's. Die raakten, evenals de BMW, zwaar beschadigd. Een van de auto's eindigde op een tuinhek. "Het ging enorm hard", laten buurtbewoners weten.

Redactie Geschreven door

De bestuurder die de ravage veroorzaakte, werd door agenten meegenomen naar een politiebureau. Hij had bijna drie keer zoveel gedronken als is toegestaan. Hij moest daarop zijn rijbewijs inleveren. De officier van justitie bepaalt of en wanneer hij het weer terugkrijgt. Na het afleggen van een verklaring mocht de Bredanaar naar huis gaan.

Bij de crash zou volgens een politiewoordvoerster niemand gewond zijn geraakt. Agenten hebben meerdere getuigenverklaringen afgenomen. Een bergingsbedrijf was lange tijd bezig met het afvoeren van alle zwaar beschadigde auto's.

De veroorzaker van de crash in de Baronielaan in Breda werd door agenten meegenomen naar een politiebureau (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).