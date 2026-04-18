Automobilist veroorzaakt ware ravage in Breda: 'Het ging enorm hard'

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 05:59
Een van de auto's belandden op een tuinhek in de Baronielaan in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Een automobilist veroorzaakte vrijdagavond een ware ravage in de Baronielaan in Breda. Hij raakte met zijn BMW vier geparkeerde auto's. Die raakten, evenals de BMW, zwaar beschadigd. Een van de auto's eindigde op een tuinhek. "Het ging enorm hard", laten buurtbewoners weten.

De bestuurder die de ravage veroorzaakte, werd door agenten meegenomen naar een politiebureau. Bij de crash zou niemand gewond zijn geraakt.  

Agenten hebben meerdere getuigenverklaringen afgenomen en doen onderzoek. Een bergingsbedrijf was lange tijd bezig met het afvoeren van alle zwaar beschadigde auto's.

De veroorzaker van de crash in de Baronielaan in Breda werd door agenten meegenomen naar een politiebureau (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Bij de crash in Breda raakten, naast de BMW, vier auto's zwaar beschadigd (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
