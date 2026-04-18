Honden vergiftigd in Eindhoven: 'Mijd dit gebied uit voorzorg'

Dierenkliniek Den Heuvel in Best waarschuwt hondenbezitters die hun hond uitlaten in Eindhoven. Twee honden zijn daar in twee dagen tijd erg ziek geworden na het eten van menselijke ontlasting. De dierenkliniek spreekt van 'heftige verschijnselen'.

De dierenkliniek vermoedt dat in de menselijke ontlasting giftige stoffen hebben gezeten, wellicht drugs of medicatie. De honden zijn allebei in hetzelfde gebied in Eindhoven vergiftigd geraakt, rond parkpaviljoen Philips de Jongh. "Wandel je hier dus met je hond, lijn deze dan goed aan of mijd dit gebied even uit voorzorg", adviseert de dierenkliniek.