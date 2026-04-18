Boxtelse vleesverwerker Vion verkoopt twee slachterijen in Duitsland

Vleesverwerker Vion Food Group uit Boxtel verkoopt twee slachterijen in het zuiden van Duitsland. De verkoop is onderdeel van de reorganisatie waarbij het bedrijf zich wil focussen op de activiteiten in de Benelux. Vion zegt een principeakkoord te hebben gesloten over de verkoop van die vestigingen. Een evaluatie van de overige Duitse locaties van het bedrijf loopt nog.

Het gaat om de vestiging in Crailsheim in de deelstaat Baden-Württemberg die verkocht wordt aan Boeser Frischfleisch en de vestiging in Waldkraiburg in de deelstaat Beieren die wordt verkocht aan OSI Europe Foodworks. Crailsheim slacht jaarlijks ongeveer 1 miljoen varkens en 95.000 runderen en telt 593 werknemers. Bij Waldkraiburg met 338 werknemers worden jaarlijks ongeveer 163.000 stuks vee geslacht, aldus Vion.

Volgens het bedrijf worden beide transacties afgehandeld als aandelenovereenkomsten. De transacties zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring van mededingingsautoriteiten.

'Belangrijke vestigingen'

"Crailsheim en Waldkraiburg zijn beide belangrijke vestigingen voor medewerkers, veehouders en klanten in de regio. Onze prioriteit is het waarborgen van een stabiele en toekomstbestendige basis voor deze locaties", zei topvrouw Tjarda Krimp van Vion. "We hebben er alle vertrouwen in dat beide vestigingen zich verder succesvol ontwikkelen en een betrouwbare rol blijven vervullen binnen de regionale toeleveringsketen."

Vion zegt verder dat verschillende partijen strategische interesse hebben getoond in de rundvleesvestiging in Buchloe en dat alternatieve opties worden onderzocht voor de BestHides-activiteiten in Memmingen en Eching-Weixerau, waar leer wordt verwerkt voor auto-interieurs, meubels, schoenen en kleding.