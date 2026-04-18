Lesauto en auto botsen in Breda, instructeur gaf les aan motorrijders

Een lesauto en een auto zijn zaterdagochtend op elkaar gebotst op de Backer en Ruebweg in Breda. Er raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk.

Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto's weg te halen. Handhavers zetten meerdere rijstroken af.

In de lesauto zat geen leerling, alleen een instructeur. Die was bezig met het geven van les aan motorrijders.