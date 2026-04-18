NVWA tikt Efteling op vingers om slechte hygiëne in horeca

De Efteling is op de vingers getikt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een horeca-inspectie bleek dat de hygiëne op verschillende plekken niet op orde was.

Tijdens de controle die op 24 maart plaatsvond, werd het pretpark gecontroleerd op voedselveiligheid. Op het onderdeel hygiëne scoorde de Efteling een onvoldoende , ontdekte Looopings .

Volgens de toezichthouder betekent dat bedrijfsruimten, materialen of apparatuur niet schoon of goed onderhouden waren of dat er geen goede maatregelen waren om voedselbesmetting te voorkomen. Op andere onderdelen voldeed het park wel aan de eisen.

Verbetertrajecten

"We nemen de bevindingen serieus en zijn verbetertrajecten gestart waarin onze werkwijzen verder aangescherpt zijn", laat een woordvoerder desgevraagd weten. "We werken daarbij nauw samen met de NVWA en worden hierop gecontroleerd."

Hoe de aangescherpte werkwijzen er precies uitzien, kon de woordvoerder niet toelichten.

Meerdere plekken voldeden niet

De inspectie richtte zich alleen op de horecalocaties in het park zelf. De hotels en vakantieparken van de Efteling zijn niet gecontroleerd. De woordvoerder kon niet vertellen op welke locaties in het park de hygiëne onvoldoende was, maar wel dat het om meerdere plekken ging.