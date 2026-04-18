Mishandeling in trein van Breda naar Zwolle, politie zoekt getuigen

Vandaag om 14:37 • Aangepast vandaag om 15:37
Politie bij wagen. (Archieffoto)

Donderdagavond is iemand mishandeld in de trein van Breda naar Zwolle. De politie heeft een verdachte uit Zwolle aangehouden, maar is nog op zoek naar getuigen.

De mishandeling gebeurde rond acht uur 's avonds. Het slachtoffer meldde zich daarna bij medewerkers van Veiligheid & Service op station Den Bosch.

De politie roept getuigen op zich te melden.

