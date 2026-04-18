Slapende bestuurder knalt tegen lantaarnpaal, busje rijdt nog even door

Automobilisten zagen zaterdagmiddag een opmerkelijk tafereel op de N261 bij Tilburg: een bestelbus met een lantaarnpaal op het dak. De bestuurder was in slaap gevallen, laat de politie weten.

De bestelbus waar twee mannen in zaten, was tegen een grote lantaarnpaal gebotst. De bus met Pools kenteken had de paal aan de linkerkant geraakt, waarna de paal compleet afbrak en op het voertuig belandde. Het busje reed nog tientallen meters door met de paal op het dak en kwam daarna pas tot stilstand.

De politie en ambulance kwamen ter plaatse. De politie sloot de rijbaan tijdelijk af voor verkeer, ook omdat er brokstukken op de weg lagen.

Bestuurder mogelijk onder invloed

De bestuurder die in slaap was gevallen, raakte door de botsing lichtgewond en werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. De man is daarna aangehouden door de politie, omdat hij mogelijk onder invloed was.

De bijrijder bleef ongedeerd. Waarom die niet zag dat de bestuurder in slap was gevallen weet de politie niet.

Paal van busje afgehaald

Met behulp van een sleepkabel is de paal van het dak van de bus getrokken. Een berger zal het busje meenemen. De politie doet nog verder onderzoek.