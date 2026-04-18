Steeds meer incidenten, deze voetbalclubs zijn het zat: 'Gaat om plezier'

Het aantal incidenten op en rondom de voetbalvelden neemt flink toe. Dat is de conclusie van de Brabantse amateurclubs UDI’19, Blauw Geel’38 en vv Gemert. Om ongewenst gedrag aan te pakken is er zaterdag gezamenlijk een convenant ondertekend. “Als je naar ons sportpark komt om je agressie kwijt te raken, ben je hier aan het verkeerde adres”, zegt Tini van Hek namens UDI’19.

De dood van een grensrechter in december 2012 bij een jeugdwedstrijd in Almere was voor UDI’19 de reden om in 2013 een commissie over sportiviteit en respect te starten. Van Hek: “Zoiets kan overal gebeuren, ook in Uden. We maken helaas regelmatig mee dat respect ver te zoeken is en zien dat het aantal incidenten toeneemt. Het wordt heftiger en betrokkenen zijn steeds jonger. Het zorgt ervoor dat vrijwilligers hierdoor af kunnen haken.” De incidenten variëren volgens Van Hek van ruzies op of naast het veld tot racisme of het schelden met ziektes. “In het profvoetbal heb je een VAR. Onze scheidsrechters hebben geen ogen in het achterhoofd, maar het is erg wat ze soms te verduren krijgen. Je moet gewoon een beslissing accepteren, ook al is er een fout gemaakt. Moet je daarvoor gaan schelden of een deur intrappen?” UDI’19 richt zich met de commissie onder andere op preventie. “We staan voor onze normen en waarden. Natuurlijk heeft de KNVB een belangrijke rol in het bestrijden van incidenten, maar wij als club kennen de mensen op ons sportpark. We moeten altijd met ze in gesprek blijven.”

Jelle Lubberts (Blauw Geel'38), Sabine van de Wetering (vv Gemert) en Marie-Louise van de Burgt (UDI'19).

Na een incident tussen meidenteams van UDI’19 en Blauw Geel’38 een aantal jaar geleden ontstond het idee bij de Veghelse club om met UDI’19 in gesprek te gaan over een samenwerking. “Er zijn vaker incidenten dan ons lief is. Het is soms zo erg, dat het de sfeer verziekt”, zegt bestuurslid Jelle Lubberts. “Lang dachten we dit zelf het hoofd te kunnen bieden, daarvoor haalden we informatie op bij de KNVB. Maar het bleek niet voldoende.” Doel van de samenwerking is handhaven, herstellen, verbeteren en voorkomen. Zo worden er bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten georganiseerd om bewustwording te creëren en komen er voorlichtingsmomenten voor trainers en leiders voor een sterker pedagogisch sportklimaat. Bij Blauw Geel’38 gaat de focus vooral uit naar de jeugd. “Jongeren komen hier lekker een potje voetballen. Die moeten zich geen zorgen hoeven maken over bijvoorbeeld schreeuwende ouders langs de kant. Bewustwording is belangrijk en dat op een positieve manier. We gaan bijvoorbeeld volgend seizoen iedereen bij de poort welkom heten. Daarbij zeggen we dat het om plezier gaat, niet om je eigen frustratie te botvieren.”

"Respect voor elkaar is het belangrijkst.”