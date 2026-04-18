Cornald Maas kijkt finale Eurovisiesongfestival met zijn moeder

Cornald Maas uit Bergen op Zoom kijkt de finale van het Eurovisiesongfestival dit jaar samen met zijn moeder. Dat vertelt de commentator in gesprek met De Telegraaf . Maas hoeft volgende maand voor het eerst in jaren geen commentaar te leveren, omdat omroep AVROTROS zich vanwege de deelname van Israël heeft teruggetrokken.

De halve finales gaat hij met een groepje vrienden kijken, maar voor de finale heeft Maas zijn moeder uitgenodigd, zegt hij. "Ik heb met haar sinds 1983 niet meer naar het Songfestival gekeken. Bernadette, de zangeres die dat jaar voor Nederland meedeed, was de laatste die we samen zagen optreden."

Het Eurovisiesongfestival wordt dit jaar gehouden in Wenen en vindt plaats op 12, 14 en 16 mei. Nederland doet niet mee, maar de halve finales en finale zijn wel te zien op NPO 1. Taakomroepen NOS en NTR zenden het liedjesfestijn uit met commentaar van Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut.