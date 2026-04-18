Fotograaf aangereden door 'moddertruck' bij crosswedstrijd in Riethoven

Vandaag om 17:04 • Aangepast vandaag om 17:33

Een fotograaf is zaterdagmiddag gewond geraakt nadat hij werd geschept door een omgebouwde truck bij een crossevenement in Riethoven. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Een bestuurder nam met zijn omgebouwde truck deel aan de wedstrijd 50 meter modderbad-rijden. Op het einde van de baan kwam de coureur naast het parcours terecht. Daar werd een fotograaf geraakt.

Het ambulancepersoneel en de gewonde man werden vanwege het onbegaanbare terrein met een golfkarretje naar de ambulance gebracht, waarna de man naar het ziekenhuis werd gereden. 

Tijdens het incident lag het evenement stil. Daarna werden de activiteiten weer hervat.

Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
