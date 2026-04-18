24 uur paalzitten voor het goede doel: 'We zitten gelukkig dichtbij de bar'

Met je maten op een hoge paal in een café zitten terwijl de muziek door de speakers knalt en de biertjes rijkelijk over de bar gaan. In Eetcafé D’n Hoek in Rosmalen kijken ze er dit weekend niet raar van op. Zeven vrienden van wielerclub 'Doen We Ekkes' hebben zich vastgebeten in een bijzondere uitdaging: 24 uur lang op een paal zitten om zoveel mogelijk geld op te halen voor Alpe d'HuZes

Zondagmiddag, klokslag drie uur. Dan klimmen ze omhoog, op hun ‘troon’: een paal van anderhalve meter met daarop een stoel met rugleuning en zelfs een voetensteun. Klinkt comfortabel? Wacht maar tot je er een paar uur op zit. "We zitten dicht bij de bar dat scheelt, dus we kunnen ons in ieder geval moed indrinken", lacht deelnemer Bas Peijnenburg. Het Brabants Buske nam zaterdag een kijkje bij de voorbereidingen en zag van dichtbij hoe deze fanatiekelingen zich klaarmaken voor hun 24 uur durende zitactie voor Alpe d'HuZes.

“Wij gaan 24 uur lang op een paal zitten”, zegt deelnemer Gijs van Niftrik nuchter. Samen met zijn vriendengroep doet hij in juni mee aan Alpe d'HuZes, waar ze fietsend en lopend de berg op gaan om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. “We hebben allemaal wel mensen in onze omgeving die ziek zijn geweest of nog ziek zijn. Dan wil je gewoon iets doen.”

Het idee ontstond, hoe kan het ook anders, gewoon aan de bar van Eetcafé D’n Hoek. “We hadden al van alles gedaan: veilingen, wandeltochten, kerstmarkten”, vertelt Bas. “En toen dachten we: wat kunnen we hier doen? En ja, op een of andere manier kwamen we op paalzitten.” Een medicijn ontwerpen voor de ziekte is geen optie, dus wilden de vrienden creatief zijn. “We zijn niet zo slim, dus dan kunnen we beter maar gaan fietsen en dan zomaar geld bij elkaar zien te halen,” vult Gijs aan.

De regels zijn simpel: blijven zitten. Alleen voor een wc-bezoek mogen ze er even af. “Ik denk dat ik er vannacht wel een keer klaar mee ben”, lacht Bas. “Maar ja, alles voor het goede doel.” Ondertussen moet het vooral ook gezellig blijven. In en rond het café wordt een compleet programma opgetuigd: muziekquizzen, een sjoeltoernooi, darten en zelfs een ontbijtje voor de diehards die de nacht doorkomen. En ja, er wordt ook moed ingedronken, geven de mannen eerlijk toe.

Met een grijns gaat de barman het allemaal op de voet volgen. “Gezellige jongens, altijd in voor een grapje”, zegt hij. “Vroeger had je paalzitten boven een sloot, maar die hebben we hier niet, dus dan maar in het café.” Voor wie zelf wil voelen hoe dat is, is er goed nieuws: één paal is vrij voor publiek, dus even een uurtje meedoen kan, al moet je het niet onderschatten. “Ik ben niet zo van stilzitten,” zegt een deelnemer terwijl hij alvast proefzit. “Dat wordt nog wel lastig… houten kont gegarandeerd.”