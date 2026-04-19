We hebben heel zonnige week voor de boeg: 'Woensdag wordt het echt lekker'

We hebben een heel zonnige week voor de boeg. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Ook deze zondagochtend is het overal in de provincie zonnig.

"Hier en daar is deze ochtend wel een wolkje te zien, maar de hoofdmoot is zonneschijn", benadrukte Willemsen op de radio. "De temperatuur komt 's middags uit op 14 of 15 graden. Er gaan echter wel wat stapelwolken ontstaan, die her en der kunnen uitgroeien tot een kortdurende bui. Maar er blijft ruimte voor de zon."

De nieuwe week begint aan de frisse kant. "Maandag komt de temperatuur uit op een graad of 13, bij een mix van wolken en zon. Ook dinsdag starten we met wat wolken maar ook dan breekt de zon door, bij 15 graden."

Woensdag en donderdag komt de temperatuur nog wat hoger uit. Dan halen we 17 graden en is er volop zonneschijn. "Daarbij staat wel een frisse wind uit het noorden tot noordoosten. Daardoor gaat de temperatuur niet fors omhoog. Sterker nog, die gaat na donderdag weer wat omlaag."

Willemsen houdt er rekening mee dat we volgend weekend weer uitkomen op een graad of 14. "Gematigde temperaturen dus, maar het is komende week dus wel heel vaak heel zonnig. Zeker 's middags. Neem zo'n woensdag, dan is het bij 17 graden in de zon echt lekker."