Van Gerwen zet tegenstander op zijn plaats: 'Hij probeert grappig te zijn'

Michael van Gerwen versloeg zaterdagavond bij de Elten Safety Shoes European Darts Grand Prix zijn tegenstander Michael Unterbuchner. De darter uit Vlijmen won simpel met 6-2. Na afloop rekende hij ook nog op een andere manier met zijn tegenstander af, zo schrijft de Telegraaf.

"Michael van Gerwen? Wie is dat? Nee, grapje. Ik kijk ernaar uit tegen hem te spelen", zei Unterbuchner vrijdagavond na zijn overwinning op William O’Connor. Nadat Van Gerwen zaterdag de partij tegen de Duitser won, werd hij door de presentator herinnerd aan de eerdere uitspraak van zijn tegenstander. "Wie?", vroeg Van Gerwen als reactie op de eerdere uitspraak van Unterbuchner.

Geen grapje

In eerste instantie leek het een grap van 'Mighty Mike' maar hij bleek bloedserieus, schrijft De Telegraaf. "Een grapje? Nee, dat was geen grapje. Hij is gewoon een van die gasten die grappig probeert te zijn."

Hij deed nog een duit in het zakje: "Hij heeft me nog nooit verslagen en dat gaat hij ook nooit doen. Hij is niet goed genoeg. Zelfs met mijn B-spel of C-spel versla ik hem nog. Maar goed, de dag dat ik me zorgen ga maken om Unterbuchner, is de dag dat ik stop."