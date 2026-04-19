Advertentie
Lekkage gevaarlijke stof bij bedrijf in Den Bosch
Vandaag om 10:04 • Aangepast vandaag om 11:06
Na de lekkage van een gevaarlijke stof bij het bedrijf DistriFresh aan de Goudenheuvel in Den Bosch kwam zaterdag rond middernacht de brandweer in actie. De lekkage vond plaats in het gebouw.
Meerdere brandweereenheden kwamen naar de Goudenheuvel. Onder andere een officier van dienst en een adviseur gevaarlijke stoffen kwamen naar DistriFresh. Wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Na ruim een uur vertrok de brandweer.
Advertentie
Advertentie