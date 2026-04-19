Bizar: bewust verliezen kan FC Den Bosch plek opleveren in play-offs

FC Den Bosch zou goede zaken doen door de laatste competitiewedstrijd van dit voetbalseizoen te verliezen. Dit zou de kans op een plaatsje in de play-offs om promotie vergroten. Dtv Nieuws legt uit hoe dit zit.

Die negende positie kan goed zijn voor een plekje in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. In principe zijn de clubs op plaats drie tot en met acht verzekerd van deelname - omdat de bovenste twee ploegen rechtstreeks naar de Eredivisie promoveren - maar omdat Jong PSV zesde staat en jeugdteams niet mogen promoveren, kan FC Den Bosch als nummer negen dat plekje in de play-offs overnemen.

Als FC Den Bosch het duel met Jong FC Utrecht gelijkspeelt óf wint, kan concurrent FC Dordrecht de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie niet meer van FC Den Bosch afnemen.

FC Den Bosch heeft nog twee competitiewedstrijden te spelen. Maandag komt Jong FC Utrecht op bezoek in De Vliert. Die wedstrijd werd eerder uitgesteld omdat de selectie van FC Den Bosch was getroffen door een voedselvergiftiging . Vrijdag wacht de laatste competitiewedstrijd tegen kampioen ADO Den Haag.

Periodetitel voor Vitesse?

Wat echter nog roet in het eten kan gooien voor het team van coach Ulrich Landvreugd, is de vierde periodetitel. Die geeft namelijk ook recht op een plek in de play-offs. In de laatste periode is namelijk Vitesse in de race. Die ploeg staat een paar plaatsen lager in het algemeen klassement dan FC Den Bosch.

Wint Vitesse de laatste periodetitel, dan moet FC Den Bosch haar plaats in de play-offs afstaan aan de Arnhemse club. Vitesse staat in het periodekampioenschap op 17 punten, achter Willem II (19 punten) en ADO Den Haag (18 punten). Die twee teams hebben allebei al recht op de play-offs.

Als Vitesse tweede wordt, schuift het plekje in de play-offs door naar Arnhem. Maar als Vitesse derde blijft staan, gebeurt dat niet.

Winst van ADO Den Haag in de laatste competitiewedstrijd kan dus in het voordeel van FC Den Bosch werken. Maar laten het nou net de Bosschenaren zijn die het in die laatste speelronde opnemen tegen ADO. "Dit brengt de club in een lastig parket", analyseert Dtv Nieuws. "Niemand wil een wedstrijd met opzet verliezen, maar een plek in de play-offs is veel waard."

Welke rol speelt Roda JC?

FC Den Bosch kan de play-offs ook bereiken zonder dat Vitesse die plek kan afnemen. Echter, daarvoor is de ploeg van Ulrich Landvreugd afhankelijk van de resultaten van andere ploegen.

Als FC Den Bosch beide nog te spelen wedstrijden wint, komt het uit op een totaal van 56 punten. Dat kan goed zijn voor de achtste positie in het klassement, maar dan mag Roda JC, dat met nog een wedstrijd te spelen 55 punten heeft, haar laatste competitieduel niet winnen. De Limburgers nemen het vrijdag op tegen Jong AZ, dat momenteel derde van onderen staat in de Keuken Kampioen Divisie.