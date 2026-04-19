Brommobiel hangt boven het water in Breda: vrouw en hond gered door politie

Een vrouw belandde zondagochtend bijna met haar brommobiel in het water naast de Rithsestraat in Breda. Het ging mis op de parkeerplaats bij de volkstuinen. De vrouw reed daar rechtdoor waar dit niet zou moeten.

De brommobiel kwam met de neus naar beneden voor het water tot stilstand. De vrouw kon zelf de hulpdiensten alarmeren. De politie was snel aanwezig en hielp de vrouw en haar hond veilig uit het voertuig.

De bestuurster vroeg de agenten de brommobiel terug te duwen naar de parkeerplaats, maar dit leek de agenten onveilig. Daarop werd de brandweer gebeld. Die heeft het voertuig geborgen. Hoe de vrouw in deze situatie terecht kon komen, is niet duidelijk.