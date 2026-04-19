Eeuwige grafrust voor graven van familie Philips in Eindhoven
De gemeente Eindhoven wil de graven van leden van de familie Philips en verwante families permanent behouden. Het college heeft besloten deze graven aan te wijzen voor eeuwige grafrust vanwege hun grote betekenis voor de stad.
Dit wil de gemeente doen vanwege de belangrijke rol die de familie had in de groei van de stad, op economisch, sociaal en cultureel gebied, meldt Studio040. Hun ondernemerschap en betrokkenheid hebben een blijvende invloed gehad op de identiteit van Eindhoven, zo staat te lezen in een brief van het college van burgemeester en wethouders.
Het besluit gaat om graven van leden van de families Philips, Otten en Van Riemsdijk. Onder hen zijn vier voormalige presidenten van Philips, die na oprichter Gerard Philips veel voor de stad hebben betekend. Gerard Philips zelf ligt begraven in Zaltbommel.
Eeuwige grafrust
De graven van onder anderen Anton Philips en Anna Philips, hun kinderen en partners, krijgen de status van eeuwige grafrust. Dat betekent dat de graven blijven bestaan, ook nadat de huidige grafrechten verlopen. Naast het behoud van de graven zorgt de gemeente ook voor het onderhoud van het geheel, inclusief het omliggende perceel.
Wanneer de huidige grafrechten aflopen, treedt de regeling automatisch in werking. Daarmee wil Eindhoven het historisch erfgoed rond de familie blijvend beschermen.