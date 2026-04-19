Brand in rieten dak van Udense boerderij, omwonenden moeten huizen uit

In een boerderij aan de Hulstheuvel in Uden is zondagmiddag rond half een brand uitgebroken. De brand woedt in het rieten dak.

Er zijn meerdere eenheden van de brandweer opgeroepen, waaronder een brandweerteam uit Elst dat gespecialiseerd is in het bestrijden van branden in rieten daken.

Straten in omgeving afgesloten

Ook zijn er extra eenheden van de brandweer onderweg voor het verzorgen van voldoende bluswater. Om genoeg water bij de boerderij te krijgen, worden er slangen van de Vijverlaan naar de Hulstheuvel gelegd. Straten in de omgeving worden daarom afgesloten voor verkeer.

Advies: hou ramen en deuren gesloten

Bij de brand komt veel rook vrij. Rond half twee werd er in de omgeving een NL-Alert verstuurd waarin wordt gewaarschuwd uit de rook te blijven. Mensen die tussen de Hulstheuvel en Lippstadtsingel wonen, worden verzocht hun huis te verlaten. De veiligheidsregio adviseert andere omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

Het is niet bekend of de bewoners thuis waren op het moment dat de brand uitbrak en of er iemand gewond is geraakt. Ook is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.