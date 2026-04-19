Brand verwoest boerderij met rieten kap in Uden, nog altijd rookoverlast

De boerderij aan de Hulstheuvel in Uden is door brand volledig verwoest. De brand woedde rond half een in de rieten kap. Het dak wordt gesloopt zodat brandweerlieden beter bij de brandhaard kunnen komen. Ze verwachten nog tot acht uur zondagavond bezig te zijn.

Het pand stamt uit 1977 en bestaat uit twee huizen, met ernaast nog een kantoor. Het lijkt er op dat het kantoor gespaard is gebleven. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.

Meerdere eenheden van de brandweer werden opgeroepen, waaronder een brandweerteam uit Elst dat gespecialiseerd is in het bestrijden van branden in rieten daken. Ook korpsen uit Uden, Veghel en Zeeland waren uitgerukt.

Straten in omgeving afgesloten

De brandweer kwam met vijf tankautospuiten, een hoogwerker, een groot watertransport en ondersteunend materiaal naar de Hulstheuvel. Om genoeg water bij de boerderij te krijgen, zijn er slangen van de Vijverlaan naar de Hulstheuvel gelegd. Straten in de omgeving zijn daarom afgesloten voor verkeer.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond half twee werd er in de omgeving een NL-Alert verstuurd waarin werd gewaarschuwd uit de rook te blijven. Mensen die tussen de Hulstheuvel en Lippstadtsingel wonen, werden verzocht hun huis te verlaten. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk.

Waarom schaalt de brandweer op naar GRIP 1?

De veiligheidsregio adviseerde andere omwonenden om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te zetten.

Rond half drie werd opgeschaald naar GRIP 1. Dat wordt gedaan wanneer er bij een incident coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie.

Rond half vier kwam de brandweer met de mededeling dat ze de brand gecontroleerd laat uitbranden. Daardoor komt er volgens de veiligheidsregio minder rook vrij dan dat er actief verder wordt geblust. Omwonenden konden rond half vier ook weer terug naar hun huizen.

Een aantal bewoners van de boerderij waren thuis op het moment van de brand. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.