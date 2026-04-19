Vijftien uur wandelen in Loon op Zand: 'Eigenlijk zijn ze een beetje gek'

Gek moet je er wel een beetje voor zijn, zeggen ook de deelnemers zelf . Een kleine honderd snelwandelaars begonnen zaterdagavond aan de Nacht van Loon op Zand. Een tocht van vijftien uur. De winnaar had bij de finish een afstand van 126 kilometer gelopen.

"Ik heb wel lekker gelopen", zegt winnaar Bart de Vries opgewekt nadat hij door het finishlint is gestapt. Dat hij ruim 126 kilometer zou lopen in vijftien uur had hij zelf ook niet verwacht. "Ik dacht zelf dat ik tachtig tot honderd zou halen." De Vries oogt nog opmerkelijk fris. "Ik heb wel spierpijn hoor. Dat komt door die stoepen hier."

"Die stoepen hier in Loon op Zand zijn zo scheef."

Martin Vos is dat met De Vries eens. Hij loopt met een grote straal van opgedroogd bloed op zijn knie. Hij struikelde midden in de nacht. "Die stoepen hier in Loon op Zand zijn zo scheef." Tijd om het bloed weg te vegen had hij blijkbaar niet, want hij moest door wandelen.

Wandelsportvereniging Hart van Brabant organiseerde de tocht voor de 48e keer. Deelnemers konden kiezen voor 80 kilometer wandelen of zoveel mogelijk kilometers afleggen in 15 uur. In het gebouw van scouting Pastoor Simonsgroep hielden vrijwilligers alles nauwkeurig in de gaten. De laatste uren van de wedstrijd worden korte rondes van 1300 meter gelopen. Steeds weer opnieuw passeren de deelnemers hierdoor de finishlijn, terwijl de wedstrijdklok langzaam wegtikte naar de vijftien uur. Op een beeldscherm staan de afstanden die de deelnemers hebben afgelegd.

"Ik heb er heel veel respect voor maar eigenlijk zijn ze allemaal een beetje gek."