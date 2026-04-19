Automobilist in Den Bosch vergeet parkeerrem waarna auto in water belandt

Een auto is zondagmiddag aan de Zilverwilg in Den Bosch in het water beland. De eigenaar had de auto geparkeerd maar was vergeten die in parkeerstand te zetten. Daardoor rolde de auto in de nabijgelegen, brede sloot.

Er raakte niemand gewond, maar de auto is total loss. Een bergingsbedrijf haalt de auto uit het water.

De bestuurder had de auto rond half twee zondagmiddag geparkeerd en was al uitgestapt toen het misging. De auto stond naar alle waarschijnlijkheid niet in de parkeerstand, waardoor deze langzaam vooruitreed en het water in rolde.

De auto is door een berger uit het water gehaald. Omdat de auto op een lastige plek lag, moest een extra bergingsvoertuig met een kraan worden opgeroepen.