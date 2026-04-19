Cornald Maas: 'Niet principieel dat NPO groots met songfestival uitpakt'

Cornald Maas uit Bergen op Zoom zet vraagtekens bij het feit dat de NPO en de NOS dit jaar groots uitpakken met het Eurovisie Songfestival, terwijl AVROTROS heeft besloten dat Nederland dit jaar niet meedoet. Maas, die jarenlang commentator en lid van de selectiecommissie was, spreekt zich bij het AD kritisch uit.

Nederland boycot het songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. AVROTROS, dat normaal de Nederlandse deelname verzorgt, noemt als reden het menselijke leed in Gaza en inmenging van de Israëlische regering in de vorige editie.

De NPO vroeg nadat AVROTROS zich had teruggetrokken NOS en NTR om de uitzendingen te verzorgen. Maas vindt dat hiermee het statement wordt ondermijnd.

"Voor wie er van een afstand naar kijkt, is dat niet erg helder en principieel", zegt Maas tegen het AD. "Spanje, Ierland en Slovenië zenden het festival niet uit. IJsland wel, maar de commentatoren blijven thuis. Bij de NOS pakken ze niet bepaald klein uit. Ze maken live-voorbeschouwingen en sturen een delegatie, inclusief twee commentatoren."

De NPO zegt later met een reactie te komen.