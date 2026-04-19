Cornald Maas vindt aanpak van de NPO met Eurovisiesongfestival niet helder

Cornald Maas uit Bergen op Zoom krijgt veel vragen van Europese collega’s over de Nederlandse aanpak rond het Eurovisiesongfestival. De NOS en de NTR pakken dit jaar groots uit, terwijl AVROTROS heeft besloten dat Nederland niet meedoet. "Voor wie er van een afstand naar kijkt, is dat niet erg helder en principieel", zegt Maas in een interview met het AD .

Nederland boycot het songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. AVROTROS, dat normaal de Nederlandse deelname verzorgt, noemt als reden het menselijke leed in Gaza en inmenging van de Israëlische regering in de vorige editie.

Nadat AVROTROS zich had teruggetrokken, vroeg de NPO aan NOS en NTR om de uitzendingen over te nemen. De omroepen gingen hier in mee en sturen volgende maand een delegatie naar Wenen, met onder anderen twee presentatoren.

Opvallend is dat Nederland als enige van de vijf landen die niet meedoet, wel een officiële delegatie stuurt. Dat zorgt volgens Maas voor veel vragen.

"Voor wie er van een afstand naar kijkt, is dat niet erg helder en principieel", zegt Maas tegen de krant. "Spanje, Ierland en Slovenië zenden het festival niet uit. IJsland wel, maar de commentatoren blijven thuis. Bij de NOS pakken ze niet bepaald klein uit. Ze maken live-voorbeschouwingen en sturen een delegatie, inclusief twee commentatoren."

De NPO zegt later met een reactie te komen.