Vrouw gewond nadat ze met auto op prijsbord van tankstation knalt

Vandaag om 16:15 • Aangepast vandaag om 16:44

Een vrouw is zondag gewond geraakt nadat ze met haar auto tegen een bewegwijzeringsbord en een prijsbord van een tankstation knalde. Het ongeval gebeurde op de A58 bij Zegge richting Roosendaal. 

Redactie

De vrouw wordt behandeld in een ambulance, het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de brandweer en Rijkswaterstaat zijn er om hulp te bieden. 

De vrouw heeft eerst het bewegwijzeringsbord geraakt, dat door de botsing beschadigd is geraakt.

 

Vrouw rijdt tegen prijsbord van tankstation en raakt gewond (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).
Ze is vervolgens enkele tientallen meters verderop tegen een prijsbord van een tankstation gebotst. Dat bord is door de klap omgevallen. 

De toegangsweg naar het tankstation en de parkeerplaats is vanwege het ongeluk afgesloten. 

