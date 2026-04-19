Gewonde bij steekpartij in Cuijk, verdachte aangehouden

Vandaag om 17:07 • Aangepast vandaag om 18:06

Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenstraat in Cuijk. Omstanders sloegen alarm toen zij het zagen gebeuren. De politie heeft één iemand aangehouden.

Redactie

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn onderarm en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de oorzaak is van de steekpartij is niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen erbij betrokken zijn geweest. 

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Volgens een 112-fotograaf zijn diverse spullen in beslag genomen. Wat voor spullen dat precies zijn is onbekend. 

  Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.
