Gewonde bij steekpartij in Cuijk, verdachte aangehouden

Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij op de Molenstraat in Cuijk. Omstanders sloegen alarm toen zij het zagen gebeuren. De politie heeft één iemand aangehouden.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn onderarm en is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat de oorzaak is van de steekpartij is niet bekend. Ook is onduidelijk hoeveel mensen erbij betrokken zijn geweest.

De politie heeft de omgeving afgezet en doet onderzoek. Volgens een 112-fotograaf zijn diverse spullen in beslag genomen. Wat voor spullen dat precies zijn is onbekend.