Prikkende ogen door vreemde lucht, brandweer weet niet wat oorzaak is

Een bewoonster van Woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord is zondagmiddag onwel geworden. Dat gebeurde nadat een vreemde lucht werd geroken. In totaal zijn 24 bewoners van het complex uit voorzorg geëvacueerd . "Het gaat goed met ze, maar ze zijn blij als ze weer terug naar huis kunnen", zo laat het woonzorgcentrum weten.

Zij zijn opgevangen in het restaurant van het hoofdgebouw. De eerste melding van een vreemde geur kwam rond vijf uur. Rond half acht is nog altijd onduidelijk wat de vreemde lucht veroorzaakt. "De brandweer onderzoekt meerdere scenario's maar tot op heden is nog niet duidelijk wat de vreemde geur veroorzaakt", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Een blok van het gebouw is uit voorzorg ontruimd. De brandweer is ter plaatse om metingen te doen.

De persoon die onwel is geworden, is gecontroleerd in een ambulance. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hoefde deze persoon niet mee naar het ziekenhuis.

Woonzorgcentrum: 'Het gaat goed met bewoners' De bewoners worden opgevangen in het restaurant van het hoofdgebouw. Volgens een verzorgende van het woonzorgcentrum gaat het goed met ze. "Ze hebben het goed naar hun zin in het restaurant en ze hebben net gegeten. Ze zijn heel dankbaar dat we ze goed hebben opgevangen, maar ze zijn ook blij als ze weer naar hun eigen huis terug kunnen." De vrouw die onwel had voornamelijk last van prikkende ogen, met haar gaat het nu weer beter.

Naast de brandweer zijn er ook ambulances en politie ter plaatse. Er is opgeschaald naar GRIP 1, dat wil zeggen dat er coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. In het woonzorgcentrum Heidestede zijn volgens de website meer dan honderd appartementen, onder meer voor mensen met dementie of andere complexe zorgbehoeftes. De bewoners die hun huizen moesten verlaten wonen zelfstandig in huurappartementen van een woningstichting, zij zijn niet afhankelijk van zorg.

Vreemde lucht geroken in woonzorgcentrum Heidestede (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).