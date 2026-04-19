Vreemde lucht geroken in woonzorgcentrum, aantal woningen ontruimd

Vandaag om 17:07 • Aangepast vandaag om 17:32
Vreemde lucht geroken bij woonzorgcentrum (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Bij Woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord is zondagmiddag rond vijf uur een vreemde lucht geroken. Een aantal mensen moesten hun huis verlaten en zijn opgevangen in het hoofdgebouw van het woonzorgcentrum. 

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio kreeg de brandweer melding van een vreemde lucht die was geroken. De hulpdiensten gingen daarom gelijk ter plaatse.

"Uit de eerste metingen van de brandweer is nog niets duidelijk geworden", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. 

Er wordt onderzoek gedaan door de brandweer. Ook ambulances en politie zijn uitgerukt. Er is opgeschaald naar GRIP 1, dat wil zeggen dat er coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie.

Later meer. 

Vreemde lucht geroken in woonzorgcentrum Heidestede (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
