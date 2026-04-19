Vreemde lucht in woonzorgcentrum blijft raadsel, meeste bewoners weer thuis

Een bewoonster van Woonzorgcentrum Heidestede in Sint Willebrord is zondagmiddag onwel geworden. Dat gebeurde nadat een vreemde lucht werd geroken. Het is nog altijd onduidelijk wat de geur veroorzaakt maar bewoners van de overige appartementen mogen terug naar huis.

In totaal werden 24 bewoners van het complex uit voorzorg geëvacueerd. "De vreemde geur is herleidbaar naar één appartement. De bewoonster van dat appartement kan voorlopig nog niet naar huis", meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De vrouw zal worden opgevangen bij familie. De eerste melding van een vreemde geur kwam rond vijf uur. De brandweer onderzocht allerlei scenario's maar het bleef de hele avond onduidelijk wat de vreemde geur veroorzaakte.

Maandag voert brandweer nacontrole uit

De brandweer heeft metingen gedaan, alles gecontroleerd en geconcludeerd dat bewoners van de overige appartementen veilig terug naar huis kunnen. De hulpdiensten zorgen dat alle bewoners weer naar hun eigen huis kunnen en zullen dan vertrekken. Maandag voert de brandweer een nacontrole uit in het appartement waar de vreemde lucht is geroken. De bewoners die werden geëvacueerd wonen zelfstandig in huurappartementen van een woningstichting, zij zijn niet afhankelijk van zorg. Ze zijn zondag opgevangen in het restaurant van het hoofdgebouw. De vrouw die onwel was geworden, werd gecontroleerd in een ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Woonzorgcentrum: 'Het gaat goed met bewoners' De bewoners werden opgevangen in het restaurant van het hoofdgebouw. Volgens een verzorgende van het woonzorgcentrum ging het zondagavond goed met ze terwijl ze in het restaurant verbleven. "Ze hebben het goed naar hun zin en ze hebben net gegeten. Ze zijn heel dankbaar dat we ze goed hebben opgevangen, maar ze zijn ook blij als ze weer naar hun eigen huis terug kunnen." De vrouw die onwel had voornamelijk last van prikkende ogen, met haar gaat het nu weer beter.

Naast de brandweer kwamen er ook ambulances en politie ter plaatse. Er werd opgeschaald naar GRIP 1, dat wil zeggen dat er coördinatie nodig was tussen meerdere hulpdiensten, zoals brandweer, ambulance en politie. In het woonzorgcentrum Heidestede zijn volgens de website in totaal meer dan honderd appartementen, onder meer voor mensen met dementie of andere complexe zorgbehoeftes.

Vreemde lucht geroken in woonzorgcentrum Heidestede (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).